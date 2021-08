El actor Alejandro Tommasi se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que se quejara que nadie había descargado la canción que recientemente estrenó en plataformas digitales y que se titula ‘Cuando Todo Se Acabe’. Por tal motivo, él siente una gran tristeza y lo ha orillado a tomar la decisión de cerrar sus perfiles oficiales.

Todo esto ocurrió la noche del pasado miércoles, cuando la estrella de telenovelas compartió en sus historias de Instagram algunas capturas de pantalla, en la cuales revelaba que su canción, originalmente grabada en 2002, no había sido descargada por nadie y que sólo 50 personas la habían escuchado.

El actor se quejó del poco apoyo que tuvo su nueva canción en las plataformas digitales.

Con mucha tristeza, Tommasi aseguró que no era justo recibir dichos resultados, pues era un proyecto al que le había invertido quince años de su tiempo, además de que le había suplicado a sus fans que escuchen y descarguen el tema 'Cuando Todo Se Acabe'. También señaló que lo mismo pasa con sus otros proyectos, los cuales lamentablemente pasan desapercibidos.

“Soy una persona que no les interesa”

A través de su cuenta de Instagram, el actor mencionó que se alejará de las redes sociales para concentrarse en su felicidad y no en la de otros. De igual forma le reprochó al público que lo sigue el hecho de no tener gran interés en sus actividades como artista.

“Solamente para comunicarles que uno como artista vive del público, y pues al público le gustan los artistas, pero ya vi que soy una persona que no les interesa. Saco temas, no los compran; hago streamings, no me van a ver. Entonces no soy un artista que les interese, sólo les gusta verme en la televisión, en donde no pagan” declaró la estrella de telenovelas.

Visiblemente decepcionado, Alejandro Tommasi finalizó su video asegurando que siente un gran aprecio por sus seguidores, pero que es el momento perfecto para alejarse de las redes sociales por un largo tiempo y así trabajar en buscar su felicidad.

¿Cuántos años tiene Alejandro Tommasi?

El actor es recordado por sus impecables trabajos en Televisa.

Alejandro Tommasi tiene 63 años de edad y es un destacado actor de telenovelas mexicanas. De acuerdo a información que circula en Internet, nació un 14 de agosto de 1957 en la Ciudad de México. Sobre su vida privada no se sabe mucho, pero La Verdad Noticias te informó hace tiempo que tiene un nuevo amor 28 años menor que él.

Fotografías: Redes Sociales