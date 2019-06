Alejandro Speitzer con tremendo BESO GAY celebró el Día del Orgullo LGBT+ (FOTOS)

El joven actor Alejandro Speitzer quien es uno de los galanes más destacados de las telenovelas ha impactado a sus seguidores en la celebración del Día del Orgullo LGBT+, pues lo celebró con un beso gay.

Así como se lee, el actor Alejandro Speitzer, quien tiene dos décadas de exitosa trayectoria artística en el mundo de la actuación, sorprendió a sus fans en su cuenta oficial de Instagram con una imagen que ha todos ha dejado atónitos.

Resulta que el actor Alejandro Speitzer publicó una imagen para celebrar el Día del Orgullo LGBT+ en Instagram en donde aparece besando a otro famoso actor de telenovelas.

En la imagen se puede ver que se encuentra en un espacio del teatro dándole un tremendo beso en la boca a su compañero actor Erick Elias, quien es otro de los galanes del espectáculo mexicano.

Pero eso no es todo, pues la imagen también fue acompañada de una contundente frase que dice: “Amor es amor. #pride “I hate the word homophobia. It’s not a phobia. You’re not scared. You’re an asshole” -Morgan Freeman”.

La imagen ha impactado a muchos de sus seguidores en Instagram, debido a que el actor no es conocido como homosexual y muchos están especulando si de esta manera está saliendo del clóset.

Los rumores no han cesado, pero hay que recordar que esta imagen es solo una de las escenas de la obra de teatro “Straight”, escrita por el cineasta y dramaturgo Manolo Caro y que se estrenó en el Teatro Milán.

La publicación ha causado tanto furor que hasta el momento ha logrado tener mas de 80 mil reacciones y cientos de comentarios, donde felicitan a los famosos actores por promover el respeto a la diversidad sexual.

Hay que recordar también que este 29 de junio se llevó a cabo la 41 de la Marcha por el Orgullo LGBT+, en donde muchas celebridades del espectáculo se unieron en las redes sociales a apoyar con sus publicaciones.

Alejandro Speitzer recian acaba de cumplir 24 años, apenas tenía 4 años cuando ya desbordaba talento en programas infantiles como Plaza sésamo y Rayito de luz, entre otras más; actualmente se le puede ver como uno de los aliados de Teresa Mendoza (Kate del Castillo) en la exitosa superserie “La Reina del Sur” en Telemundo.

