Alejandro Speitzer, a favor de no poner etiquetas de género a la ropa

El actor sorprendió al aparecer vestido de mujer en la revista BadHombre Magazine.

Fue a finales de 2020 cuando te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Alejandro Speitzer causaba furor en redes sociales al aparecer vestido de mujer en la revista BadHombre. Más de dos años después, el actor sigue siendo señalado por esta portada pero él ha sabido afrontar las críticas.

En aquel entonces fue extraño observar al también modelo mexicano derrochar galanura a través de atuendos femeninos durante una sesión de fotos que buscaba retar los estereotipos y al mismo tiempo redefiniera la imagen que la sociedad tiene del hombre, además de promover el respeto, la inclusión y la normalización.

Fue en noviembre del 2020 cuando el actor apareció usando ropa para mujer.

“Vivimos en una sociedad en la que nos incita a los hombres a que se alejen de su lado femenino. Para mí esto era una forma de libre expresión, de dejar de segmentar, y de darnos cuenta que el camino de la evolución, para mí comienza con la igualdad”, declaró el actor, que hace poco dividió opiniones en redes sociales, para BadHombre en 2020.

Alex Speitzer responde a las críticas

En un reciente encuentro con la prensa, el protagonista de ‘Oscuro Deseo’ dejó en claro que él está a favor de que la ropa no tenga género: “Yo creo que uno tiene que olvidarse de esas cosas, uno tiene que ponerse lo que quiera y olvidarse del género, quitarse las etiquetas y demás, eso es lo que pienso”.

Finalmente, Alejandro Speitzer aseguró estar fascinado con el mundo de la moda, del cual ha aprendido bastante: “Es otro mundo en el que también he estado y ha sido muy interesante también y he conocido gente maravillosa y eso a mí me encanta, conocer gente nueva y aprender, ahí también he aprendido muchas cosas”.

¿Cuántos años tiene Alejandro Speitzer?

Hoy en día goza de gran popularidad en el mundo de la farándula mexicana.

Alejandro Speitzer nació el 21 de enero de 1995, por lo que ahora tiene 27 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, el actor nacido en Culiacán, Sinaloa inició su carrera artística en 1999 dentro de Televisa y hoy en día ha forjado una exitosa carrera dentro del mundo de la televisión, el cine y el teatro.

