Alejandro Sanz se hace viral por no saber hacer un hilo de Twitter

El cantante vivió un bochornoso momento mientras usaba las redes sociales.

El cantante Alejandro Sanz se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que quedara en evidencia que no es un experto en cuestión de tecnología, esto debido a que pidió ayuda a sus seguidores para poder hacer un famoso hilo de Twitter.

De acuerdo a los mensajes que compartió en su perfil oficial de dicha red social, él no quería molestar a su equipo de trabajo por lo que procedió a solicitar el apoyo de sus más de 19.7 millones de seguidores para elaborar una serie de mensajes que son consecutivos.

El cantante no quiso incomodar a su equipo de trabajo y terminó viviendo un bochornoso momento en redes sociales.

Al final, el cantante español pudo hacer el hilo de Twitter que tanto quería y sin haberse dado cuenta.

“Por cierto como se hace el hilo? Es que mi equipo de redes está dormido y no quiero preguntar. Alguien me dice?”, mencionó el intérprete de ‘Amiga Mía’. De inmediato, los fans le explicaron pero él ya estaba haciendo un hilo de Twitter y no se había dado cuenta.

Cibernautas se burlan de Alejandro Sanz

Después de muchos intentos, Alejandro Sanz aprendió a usar esta función de Twitter.

Su poca experiencia en el mundo digital desató una ola de inocentes burlas por parte de los cibernautas, quienes le indicaron que hacer hilos en Twitter era una de las funciones más sencillas de la plataforma mientras que otros lo defendieron por no conocer dichos temas y muchos otros de la nueva era digital.

Tras darse cuenta que ya había aprendido una nueva función de la red social que acaba de ser comprada por el magnate Elon Musk, Alejandro Sanz aplicó sus conocimientos para dedicar un emotivo mensaje a sus fans: “Merece la pena aprender a hacer hilos solo para decir: te quiero”.

¿Cuántos años tiene Alejandro Sanz?

Hoy en día, el cantante español es considerado un ícono de la música.

Alejandro Sanz nació el 18 de diciembre de 1968, por lo que ahora tiene 53 años. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el cantautor nacido en Madrid, España inició su carrera artística en 1989 y hoy en día es considerado un ícono de la música pop en español.

