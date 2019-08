Alejandro Sanz: revelan la millonaria pensión que le dará a su esposa

Luego de 12 años juntos, el cantante español Alejandro Sanz y su segunda esposa, Raquel Perera, han decidido dar por terminada su relación, tras publicar un mensaje en sus respectivas cuentas de Instagram, acompañado de una fotografía en la que aparece toda la familia.

En la leyenda descrita en la imagen, Alejandro Sanz explicó los motivos de su separación, asegurando que su familia siempre será su prioridad. El mismo mensaje fue compartido por su expareja.

Ahora, salió a la luz información sobre el acuerdo al que llegó la pareja, pues la demanda de divorcio de Alejandro Sanz, de 50 años, ya está en trámite en la ciudad de Miami, Florida, y aunque aún no se ha firmado, se sabe que el cantante ya llegó a un acuerdo económico con Raquel Perera, de 47.

La revista TV Notas se encargó de entrevistar a una persona cercana al equipo de trabajo de Sanz, donde reveló algunos por menores del trámite de divorcio de la pareja.

El sujeto afirmó que el cantante le dará un total de $20 mil dólares mensuales ($380 mil pesos) a su ex mujer por cada uno de sus hijos, es decir, que en total estaría recibiendo una manutención de $40 mil dólares ($760 mil pesos) al mes, dando un total de $9 millones 120 mil pesos anuales.

ENTREVISTA

-¿Qué sabes del divorcio de Alejandro?

"Pues aún no lo ha firmado, pero ya está en proceso, y ya se siente más liberado de tantos problemas que tenía con Raquel; además, ya se puso de acuerdo con ella, porque él no es un hombre de conflictos y tampoco le interesa el dinero, por lo que ya acordó con ella cuánto le dará para la manutención de los niños".

-¿A qué acuerdo llegaron?

"Él es muy espléndido, dejará a Raquel con una vida de reina, y no sólo a ella, pues también lo ha hecho con sus otras ex mujeres, las ha dejado económicamente requetebién, por eso nunca verás a Alejandro en un juzgado peleando por dinero con ellas. Tanto Jaydy como Valeria, la estilista con la que tuvo un hijo fuera del matrimonio, no han tenido que preocuparse; además de que él es muy buen padre, quiere mucho a sus hijos, siempre está al pendiente de ellos, y jamás los dejaría desamparados; tanto, que hasta el niño que tuvo con Valeria ya trabaja con él, pues toca el saxofón y anda con Alejandro en sus conciertos".

-¿Y cuánto dará de pensión?

"Pues nada menos que 20 mil dólares (alrededor de 380 mil pesos) por cada niño, es decir, 760 mil pesos al mes".

-¿Por cuánto tiempo es el compromiso de la pensión?

"Hasta que sus hijos cumplan 18 años, porque ellos nacieron en Estados Unidos y allá así lo marca la ley. Claro que la cantidad aumentará conforme a la inflación y esas cosas, de las cuales sí ya no te sabría decir".

