Alejandro Sanz participa en la ceremonia de inauguración de Tokio 2020

El cantante Alejandro Sanz participará en la ceremonia de inauguración en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, según reveló el artista en una publicación realizada en Twitter, donde también compartió un breve video del detrás de cámaras.

"Hoy el honor me teletransporta a otro mundo. Voy a ser parte de la ceremonia inaugural de los JJ.OO. Mi voz, será la de todos; tiemblo, de felicidad. I’m excited to be a part of the #Tokyo2020 Olympics Opening Ceremony! (¡Estoy emocionado de formar parte de la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas de #Tokio2020!)”, escribió el cantante en redes sociales junto a un enlace para disfrutar en directo de la emisión.

Al parecer la participación del cantante era un secreto, pero fue él quien decidió compartir la increíble noticia con sus seguidores en redes sociales.

Recordemos que la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos 2020 no tendrá público, esta es la primera vez que ocurre algo similar en la historia de los juegos, pero la decisión se tomó debido a la pandemia de COVID-19 y a las medidas sanitarias que se han impuesto para detener los contagios y la propagación de la enfermedad.

De acuerdo con los organizadores al evento únicamente asistirán alrededor de 950 personas, entre las que se incluyen representantes diplomáticos y miembros de la organización.

¿Qué es lo que más le gusta a Alejandro Sanz?

Al cantante le encanta la poesía y disfruta leer a Becquer, Tagore, Rosalia de Castro, Miguel Hernández, Neruda, García Márquez, tiene en estos autores su punto de inspiración en sus canciones. Se dice que el español es supersticioso y no le gusta que ningún miembro de su equipo vista de amarillo.

¿Cuándo es la inauguración de los Juegos Olímpicos Tokio 2020?

La inauguración no contará con la participación del público

En esta ocasión la fiesta inaugural, una de las más esperadas cada inicio de los Juegos Olímpicos, se llevó a cabo este viernes 23 de julio a las 6:00 am hora local del centro de México. Es precisamente en este evento de Tokio 2020 donde se espera que participe el cantante español Alejandro Sanz.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!