Alejandro Sanz estrena sencillo "No tengo nada"

Los fans de Alejandro Sanz tendrán su regalo de navidad adelantado, luego que el cantante considerado como uno de los populares en música romántica anunciara su nuevo sencillo que lleva por nombre "No tengo nada".

El mismo Alejandro Sanz quien quiso dar a conocer la tan esperada noticia a sus fans y mediante sus redes sociales, el cantante español dio a conocer el nombre su próximo disco que se titulará "No tengo nada", siendo el primer sencillo, titulada de igual manera.

Será el 30 de noviembre que los fans podrán disfrutar del sencillo, sin embargo, el disco saldrá a la venta en el 2019, así lo anunció Alejandro Sanz en su cuenta personal de Instagram y fue desde el pasado mes de agosto que el intérprete dio la primera sorpresa.

En un vídeo publicado por el cantante desde el estudio, escribió “Hoy por fin he grabado la primera voz del que será el primer sencillo de #eldisco me he emocionado. Porque no saben lo que significa para mi que lo que yo haga les guste a ustedes.”