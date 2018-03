¿Alejandro Sanz enojado con Maluma? Le pide respeto y compañerismo

Después de sus polémicos besos, Maluma sigue dando de qué habla, y es que recientemente compartió un video en el que un amigo interpretaba una de los temas de Alejandro Sanz, por lo que en español le pido respeto y compañerismo.

Alejandro Sanz no pasó por alto el video que compartieron los colombianos Maluma y Juan David Castaño, del grupo Piso 21, cantando a carcajadas el tema ‘Mi Soledad y Yo’.

La forma en la que intentar cantar y las risas que se echan, parece que no se las ha tomado demasiado bien Sanz que ha hecho un comentario en su Instagram con esas buenas formas que le caracterizan y que sin decir, dice mucho.

Escenario que orilló al cantautor español a recurrir a su cuenta de Instagram para enviar un contundente mensaje a sus colegas, especialmente a Maluma.

“@maluma hermano... vi tu videito… jajaja no te rías de tu amigo (el chaval de pelo largo) porque no pueda cantar “Mi Soledad Y Yo” él lo intenta, pero está un poquito alta de tono para él. Aun así gracias por el homenaje... me emocionó veros cantando una canción mía... esa es de hace 25 años... y ahí está... increíble no? y de corazón te deseo que ojalá dentro de 25 años un compañero exitoso del momento cuelgue un video cantando una canción tuya y te sientas tan agradecido a la vida como yo. Un abrazo y viva el #respeto y el #compañerismo #música”.

Antes de esto, Alejandro también mencionó al reguetonero J Balvin, y bromeando con una foto de su look de hace algunos años, expresó: “Mi querido @jbalvin mira lo que me encontré... jajaja parece te debo una disculpa... no me acordaba de mi pasado ”.

J Balvin Vs. Alejandro Sanz

Cabe recordar que durante su participación en ‘La Voz Kids México’, Balvin y Alejandro tuvieron un encontronazo cuando el colombiano le hizo una broma comentándole que había dejado al que cantaba en su lugar, a lo que Sanz refutó que el tinte le afectaba el cerebro, y que él no necesitaba quien lo doblara porque ni siquiera cantaba.

Finalmente tanto Alejandro como Balvin decidieron tomarse a broma el incidente y terminar con la pelea. Eso sí, el vídeo que se subió a Facebook se ha convertido en un fenómeno viral con cerca de un millón y medio de reproducciones.