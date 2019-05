Alejandro Sanz en Cancún, Mérida y todo México, aquí las fechas de ‘La Gira’

Alejandro Sanz, compartido por medio de sus redes sociales, una imagen en la que anunció el inicio de su tour ‘La Gira’ por un México, fueron 14 ciudades las seleccionadas para que este evento se realice y llegue a su público.

La ciudad de Cancún y Mérida, están incluidas en este evento, y son ciudades consideradas para presenciar el espectáculo de Alejandro Sanz.

Se revelan las fechas de la nueva gira de Alejandro Sanz

Será el próximo 24 de octubre que Alejandro Sanz se presente en Mérida, y el 26 del mismo mes se presentará en Cancún, específicamente en el parque Xcaret. El tour ‘La Gira’, iniciará en Querétaro y octubre y finalizará en Cabo San Lucas en Noviembre y quedará de esta forma:

09 de octubre en Hipico Juriquilla, Querétaro, 11 Arena Monterrey, 13 explanada de la feria de Torreón, 18 Acrópolis de Puebla, 20 Auditorio de la Guelaguetza, Oaxaca, 24 en el Foro GNP de Merida, 26 en Parque Xcaret, 31, World Trade Center de Veracruz.

Alejandro Sanz - La Gira

En noviembre 02, Mundo Imperial Acapulco, el 05 en Valeria de la feria de León, 07 Foro Sol de la CDMX, 09 en el estadio 03 de Marzo de Guadalajara, 28 expo fórum de Hermosillo y el 30 festival sabor a Cabo, en Cabo San Lucas.

El intérprete de ‘No es lo mismo’, ‘La Tortura’, ‘Corazón Partio’, ‘Amiga Mía’, ‘A qué no me dejas’, ‘No me compares’, ‘Nuestro amor será leyenda’ ‘Looking For Paradise’ entre muchos otros, es un artista completo que siempre está cambiando y permaneciendo en el gusto del público generación tras generación.