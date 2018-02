¡Alejandro Sanz debuta como diseñador! Lanza complementos de moda

El cantautor y músico español, Alejandro Sanz, le ha dado un giro radical a su carrera artística pues este jueves ha puesto a la venta junto con Starlite una colección de complementos de moda para el hombre que incluye, entre otras cosas gafas de sol, relojes y carcasas para el móvil.

Desde algún tiempo el Alejandro Sanz de 49 años de edad, se había mantenido fuera de los reflectores y no había lanzado ningún nuevo sencillo por ello su regreso ha sorprendido más a todos, ya que no tiene nada que ver con la música.

Por medio de sus redes sociales el músico anunció la llegada de esta nueva línea con un video en el que se le ve trabajando en el diseño de los objetos que lanzó este día.

El estreno llega un poco más tarde de lo esperado, ya que el compositor de Corazón partido había anunciado en su Instagram en julio que esta línea de complementos estaría lista en septiembre.

No es la primera vez que el cantante se adentra en el mundo del diseño, ya que en el 2014 lanzaba junto con su mujer Raquel Perera una línea de camisetas que llamaron Rosas & Beats y que se vendían en Ebay con fines solidarios.

Ahora los diseños de Sanz están a la venta en Starlite Shop (www.starliteshop.com), tienda online de productos de celebridades internacionales que ha surgido de lo que nació como proyecto solidario en 2010 de la mano de Sandra García-Sanjuán y que ha acabado convirtiéndose en el Festival Starlite que reúne desde entonces a un gran número de famosos y artistas.

En el vídeo de presentación de esta nueva colección el cantante explica que ha intentado "crear cosas que marquen una diferencia".

Además también señaló que pretendía "crear cosas que realmente nos inspiren y que nos expliquen también"

"las cosas si no nos explican algo, si no nos aportan algo no dejan de ser cosas", dijo el espeañol