Alejandro Sanz: Homenaje a José José ¡Que emotivo!

El Foro Sol de la Ciudad de México se vistió de gala el pasado jueves 7 de noviembre, con un concierto masivo brindado por Alejandro Sanz, en colaboración con 3 damas de la música, Paty Cantú, Ximena Sariñana y Mon Laferte, además interpretó algunas canciones del ya fallecido José José, y es que a pesar de ya haber pasado unas cuantas semanas, el espacio que el cantante dejó en el medio musical es muy grande y siempre será recordado.

Cerca de 40 mil personas fueron quienes presenciaron el concierto del músico español, Alejandro Sanz, que está nominado a los Latin Grammy, evento que se llevará a cabo en estos días.

“Yo no soy mucho de hablar ni nada de eso, prefiero hacer las canciones, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de darles las gracias”

Las canciones en las que hubo participación femenina fueron “No tengo nada” con Paty Cantú, “Quisiera Ser” con Ximena Sariñana y “Mi Soledad y yo” con Mon Laferte, además se apoyó de un video de Camila Cabello para poder interpretar su canción “Mi persona favorita”.

“La Nave del Olvido” de José José se hizo presente ya entrada la noche mientras Sanz tocaba el piano, el público emocionado acompañaba al cantante entonando la canción a todo pulmón.

“Por todas, y todas y tantas, tantas noches que me han regalado en esta ciudad y en este país, así que, no me hagan llorar por favor. ¡Los quiero un chingo!”.