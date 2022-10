Alejandro Nones se despide de Patricio Chavero en 'Corona de Lágrimas 2'

La despedida de Alejandro Nones a su personaje de Patricio Chavero

De manera emotiva el actor Alejandro Nones se despidió el Instagram de Patricio Chavero en Corona de Lágrimas 2, pues en el capítulo de ayer dicho personaje murió en la historia siendo uno de las escenas más impactantes desde su regreso.

El público entra de sociales incluso se mostró bastante sorprendido con la muerte de dicho personaje, pues consideran era uno de los favoritos y el pilar de la historia junto a Victoria Ruffo.

Y es que desde el estreno de la segunda parte de Corona de Lágrimas, el productor de la historia aclaró que la trama daría giros inesperados y sería aún mucho más dolorosa para la protagonista de la telenovela.

La despedida de Alejandro Nones a su personaje de Patricio Chavero

La despedida de Alejandro Nones a su personaje de Patricio Chavero

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor compartió su despedida para el personaje de Patricio Chavero, quien en el capítulo de ayer fuera asesinado por Rómulo Ancira, dejándonos una escena impactante en las televisiones.

Incluso el público en las redes sociales se manifestó haciendo tendencia el nombre de Patricio y el de Victoria Ruffo por las impresionantes escenas, pues consideran que el personaje no debió morir debido a lo mucho que ha sufrido.

"Me niego a seguir viendo Corona de Lagrimas sin Patricio", "Porqué Alex? Porqué matar a un protagónico? Hasta lloramos, nos encariñamos mucho con los Chavero, no se vale", "Se pasaron con este capítulo dio un cambio muy drástico no debieron de quitar a Patricio y si lo ivan hacer no pues mejor no hubiesen hecho la novela no tiene sentido eso un protagonico", se puede leer en algunos comentarios.

A continuación te compartimos las impactantes imágenes:

Te puede interesar: Geraldine Bazán "balconea" a Victoria Ruffo; esto es lo que dijo

¿Dónde ver 'Corona de Lágrimas 2'?

¿Dónde ver 'Corona de Lágrimas 2'?

La segunda parte de esta telenovela se puede ver en las pantallas de 'Las Estrellas' y ocupará el horario de 6:30 de la tarde que actualmente le corresponde a 'La Rosa de Guadalupe'.

De igual manera puedes ver "Corona de Lágrimas 2" a través del servicio de ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision con contenido en español dirigido específicamente para su audiencia.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!