Alejandro Maldonado por fin tiene trabajo después de ser despreciado en Televisa

Así es, el “Yoga Teacher” era uno de los más consentidos de Pepe Baston, nada más y nada menos que el director internacional de Televisa. Durante mucho tiempo, Maldonado mantuvo preponderantemente su lugar en uno de los programas matutinos más vistos en la televisión mexicana, “HOY”. Sin embargo esto cambio una vez que su “padrino” salió de la empresa, lo cual le trajo varios inconvenientes al yogui dentro de la televisión.

Alejandro Maldonado

Alejandro Maldonado podría incluirse próximamente en la familia de TV Azteca

El famoso “Yoga Teacher” Alejandro Maldonado, no siempre fue tan famoso ni “tan maestro”, pues antes de su aparición en la pantalla chica, Alejandro Maldonado era un completo desconocido dentro del mundo de la farándula. No fue, si no gracias a la estrecha relación que sostenía con Pepe Bastón, que Maldonado se convirtió en una de las estrellas principales del programa “HOY”.

Según un vídeo publicado en Youtube por HRNotas, Alejandro Maldonado no era extraordinario como instructor de yoga, por lo que el apodo de “Yoga Teacher” no es el más adecuado, pero las atenciones del ejecutivo Pepe Baston, le abrieron las puertas, ya que, además de ser su entrenador personal, se rumoreaba que mantenían una relación un poco más íntima.

Debido a las exigencias de Pepe Bastón, los miembros del matutino daban trato especial a Maldonado; sin embargo, las cosas cambiaron luego de que Televisa anunciara, en octubre de 2017, que el directivo dejaría su cargo como presidente de Televisa Internacional.

Pepe Baston

Según HRNotas, Alejandro Maldonado fue “despreciado y despedido” tras la salida de Bastón, luego de que se casara con la actriz estadounidense Eva Longoria, por lo que ahora está buscando conservar su popularidad en la pantalla de TV Azteca, ya que él mismo compartió una foto en la que aparece con Alberto Ciurana, ejecutivo de TV azteca.

“El rumor es cierto, regreso a la televisión, mi nueva casa Azteca Uno, estén pendientes”, aseguró Maldonado.

Aun no se conoce el proyecto al que pertenecerá el yogui, pero se rumorea que podría tener su propia sección en el exitoso programa “Venga la Alegría”, sin embrago nadie se ha pronunciado al respecto.