Alejandro Iñárritu, fue el tercero en discordia entre Luis Miguel y Mariana Yazbek

Como vimos antes los tres primeros capítulos de la serie de Luis Miguel, hacen referencia a la maldad de un padre manipulador, que dirigió sin piedad cada movimiento de Luismi, sin embargo, esta historia ha dado un giro inesperado.

En este cuarto capítulo de Luis Miguel, la serie, sale a la luz quien fue el culpable de romperle el corazón al Sol de México y destrozar su fe en el amor, y es ni más ni menos que el cineasta mexicano, Alejandro González Iñárritu quien ese momento solo tenía unos 25 años.

Esto paso en el cuarto capítulo de la serie de Luis Miguel.

Luis Miguel rompió con su primera novia formal, Mariana Yazbek, porque sospechaba que lo ha engañado con él, quien era su exnovio. Y en este punto de la serie se termina la imagen edulcorada del artista: entra el alcohol, la depresión y más mujeres. Por lo que cuatro capítulos después, sus fans se encuentran con el verdadero Sol de México.

Esto paso en el cuarto capítulo de la serie de Luis Miguel.

Busca una mujer.

Gracias a esa ruptura graba uno de los mejores discos de su carrera en 1988, Busca una mujer; álbum con el que no se sintió identificado hasta que no sufrió en alma propia lo que era una posible infidelidad, aunque muchas ganas de grabarlo no tenía, pues le hacía recordar dicho desamor. Después de cortar con Yazbek, llegaron temas tan icónicos como La Incondicional, Culpable o no y Fría como el viento.

Álbum: Busca una mujer, 1988

En esta cuarta entrega de Luis Miguel, la serie, explican también por qué Luis Miguel pasó de ser español a mexicano en una tarde.

Gracias a su ruptura con Mariana Yazbek grabó uno de los mejores discos de su carrera en 1988.

México atravesaba una de las crisis más graves de su historia, por lo que Luis Rey aprovechó esa oportunidad para convertir en aquel pequeño de pelo rubio y ojos claros en la esperanza de todo un país, inventándose un acta de nacimiento.

Él mismo, con solo 11 años, aseguraba en las entrevistas que había nacido en Veracruz. Cuando realmente nació en Puerto Rico en 1970. A partir de ese momento nació El Sol de México.

Te compartimos lo más comentado del episodio 4 de "Luis Miguel, la serie":