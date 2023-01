Alejandro González Iñárritu reveló cómo lo marcó muerte de su hijo

Alejandro González Iñárritu | Confesó que estuvo preso en EU

Charlaron en la Ciudad de México

Alejandro González Iñárritu le concedió una entrevista al periodista Jorge Ramos, donde habló abiertamente de su vida y carrera en el cine; durante la charla, se sinceró sobre uno de los episodios más dolorosos por los que ha atravesado.

Teniendo como escenario la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, el ganador del premio Oscar habló sobre las marcas que aún tiene tras la muerte de su hijo. En 1996, él y su esposa, María Eladia Hagerman, le dieron la bienvenida a su hijo Luciano Mateo, quien murió días después de nacer a consecuencia de una infección respiratoria.

"Es un evento que cuando pierdes un hijo no hay palabra para nombrarlo", dijo el cineasta durante su participación en ‘Algo Personal con Jorge Ramos’. "Los que pierden padres son huérfanos, los que perdemos un hijo no hay palabra para nombrar eso", agregó el mexicano de 59 años.

"Es algo que nos marcó a María y a mí muy jóvenes y te das cuenta de la fragilidad de la vida", añadió, "los que hemos perdido un ser querido no es natural que se vayan".

Dijo que tardó mucho en asimilar y hablar sobre el dolor que representó la partida de su hijo: "25 años ya pasaron de que nuestro hijo Luciano falleció. La belleza, su origen, es la herida. En la herida está el origen de la belleza y yo creo que es ahí el refugio en donde nos vamos a proteger".

Con su esposa, Alejandro González Iñárritu también es papá de María y Eliseo.

Estuvo en la cárcel en Estados Unidos

Otro de los momentos reveladores en la entrevista con el conductor de Univisión fue cuando Iñárritu confesó que hace tiempo fue detenido y encarcelado en Estados Unidos.

"En 2002 en Memphis, Tennessee, que estaba filmando mi primera película norteamericana me paró la policía, traía unas copas de más (de alcohol)", relató. "Fue muy agresivo, me amarraron, pero durísimo y me metieron a la cárcel", continuó, "esto fue un año y medio después de (los ataques terroristas) del 11 de septiembre".

Ese delito le "costó que cada vez que yo llegaba a Estados Unidos, durante 15 días, me metían al cuartito, a la 'segunda revisión' que le llaman". Al cabo de unos años, ese proceso terminó y ahora entra y sale al país sin dificultades.