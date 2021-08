Alejandro Fernández viaja de Europa a Guadalajara para visitar a su padre

La Verdad Noticias te dio a conocer el día de hoy que Vicente Fernández había sido operado de emergencia para tratar unas fuertes lesiones en las cervicales, esto luego de sufrir una terrible caída en su rancho Los Tres Potrillos. Y ahora, se ha revelado que su hijo, el cantante Alejandro Fernández, viajó desde Europa para estar a su lado.

Dicha información fue mencionada por Vicente Fernández Jr., quien fue captado llegando al hospital en donde actualmente se encuentra internado su padre. Para calmar la preocupación del público, el primogénito del veterano ranchero adelantó que su padre estaba estable y recuperándose favorablemente.

El primogénito del cantante dio declaraciones al respecto a las afueras del hospital.

Asimismo, mencionó que su madre, Doña Cuquita, se ha mantenido al tanto del estado de salud de su esposo. Sin embargo, el detalle que llamó la atención de los medios es que el intérprete de ‘Me dediqué a perderte’ pausó sus proyectos por Europa para viajar a Guadalajara en calidad de urgencia, eso sí, tratando de pasar desapercibido.

¿Cómo está Vicente Fernández?

"El Charro de Huentitán" está en terapia intensiva y sus familiares están a la espera de las órdenes de los médicos.

Según Vicente Fernández Jr., “El Charro de Huentitán” está en terapia intensiva debido a que la lesión que tiene en las cervicales es delicada. Por el momento solo queda esperar los primeros informes del médico, lo cual tiene preocupado a todos los integrantes de la Dinastía Fernández.

"Intubado no está, tiene oxígeno, como todos los pacientes que están en terapia. Fue un accidente, se cayó en su recámara, no fue en el baño, y se pegó en el buró. No está operado más que de las cervicales", declaró el hijo mayor del cantante a los medios con la finalidad de esclarecer los rumores que han surgido sobre la salud de su padre.

¿Dónde vive actualmente Alejandro Fernández?

"El Potrillo" pasa la cuarentena en su lujosa mansión de Puerto Vallarta.

Tras darse a conocer que Alejandro Fernández cruzó el mundo entero para estar con su padre, muchos fanáticos se han preguntado si vive en Europa. La respuesta es no, ya que es muy probable que se encuentre en dicho continente por motivos vacacionales. El cantante y sus hijos pasan la cuarentena encerrados en un bunker dentro de una lujosa mansión en Puerto Vallarta.

Fotografías: Redes Sociales