Alejandro Fernández toca fondo debido a sus adicciones

Luego de que varios medios de comunicación destaparan el sinfín de escándalos en los que se ha visto involucrado Alejandro Fernández, su amigo Julio César Chávez reveló que se encuentra en pláticas con el intérprete.

“Alejandro Fernández es muy amigo mío, don Vicente Fernández ni se diga, ya hay pláticas, pero ahorita no puedo meterme en la vida de ellos, a mí sí me piden ayuda voy a ayudar a cualquiera, ahorita por cuestiones que no se pueden decir, no puedo hablar, pero todo va a estar bien”.

Julio César Chávez precisó que él está para apoyar a cualquiera que lo necesite.

Cabe destacar que Chávez, en tono de broma, mencionó que para celebrar diez años de estar sobrio y limpio de drogas se irá a París a la Torre Eiffel y ahí destapará y beberá champán.

