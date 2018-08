Alejandro Fernández sorprendió a sus fans con su nuevo cambio de look

El cantante Alejandro Fernández compartió en su cuenta social de Instagram el sorpresivo cambio de look enloqueciendo a todos sus fans.

En la instantánea el artista luce un aspecto más juvenil con ese radical corte de cabello, quitándose unos años demás.

En la primera imagen que compartió en redes sociales, Alejandro Fernández se encuentra de perfil y tiene puesto unos lentes oscuros.

Algunos de los comentarios que le enviaron sus admiradoras fueron los siguientes:

‘Es uno de los hombres le siempre se me a echo tan guapo, me gusta su forma de ser de divertirse es un hombre encantador’. ‘Bello ese nuevo corte de cabello, se rejuveneció 20 años’. ‘Me encantas con ese look ya no te lo dejes crecer, volviste hacer el mismo alex de antes, TE AMO’.