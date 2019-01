Alejandro Fernández sorprende al seguir moda de su padre

Las sorpresas no paran con el famoso cantante tapatío, Alejandro Fernández, ya que siempre ha demostrado y determinado su moda como tendencia. Esta ocasión no fue la excepción, pero lo que llamó someramente la atención, fue que su look ahora es muy parecido al de su padre.

Alejandro Fernández copia moda de “Chente”

Si bien es cierto, Alejandro Fernández es uno de los intérpretes más cotizados y asediados por las seguidoras. Ya sea por su gran talento y distinguida voz o por sus excéntricos gustos por la moda, “El Potrillo” siempre ha llamado la atención de los medios y redes sociales, siendo parte de críticas de toda índole.

Sin embargo esta vez, su look fue el protagonista de las sorpresas de los seguidores y amigos, pues ahora luce mucho más parecido a su padre, el también cantante Vicente Fernández.

Fue a través de unas imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, que Alex presumió este radical cambio de imagen, pues las patillas y el bigote que se ha dejado, hacen que sin duda parezca un doble de su famoso padre.

“Los días se acaban así como las oportunidades en la vida ... aprovecha cada segundo, cada instante xq jamas se van a repetir!!! style .. #elvis ... cente Fernandez", escribió Alex.

Por el momento, Alex se encuentra disfrutando de unas merecidas y relajantes vacaciones, alejado de todo tipo de problemas y nimiedades, por lo que escogió la nieve con un buen destino para meditar y pasar un tiempo lejos de los reflectores.