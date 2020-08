Alejandro Fernández será abuelo su hija se casó EMBARAZADA

Alejandro Fernández "El Potrillo", de 49 años, entró vestido de charro para entregar a su hija Camila en el altar luego de pocos meses de noviazgo con Francisco Barba, en medio de la pandemia del Coronavirus.

Los novios unieron vidas por la Iglesia, ceremonia que se llevó a cabo en la Parroquia de San Francisco Javier en Zapopan, Jalisco, a la que sólo fueron los familiares más cercanos de la pareja, aunque su abuelo Vicente Fernández, de 80 años, no asistió por seguridad debido al coronavirus.

Fue una boda grande y se dispararon los fuertes rumores que apuntan a que la boda fue rápida debido a que El Potrillo, Alejandro Fernández, pronto podría convertirse en abuelo, pues Camila podría estar embarazada.

Su hija podría estar embarazada

Camila Fernández, dice que antes no creía en el matrimonio, después de conocer a su actual esposo cambió de opinión.

“Estoy muy enamorada, es el mejor hombre del mundo, me gané la lotería con ese niño, es super lindo. Tenemos un amor muy bonito, es la relación más sana y larga que he tenido en toda mi vida, incluso le he escrito algunas canciones”.

La hija del Potrillo señala que su novio lo inspira en muchas cosas, admira lo que él es y lo ama, le inspira amor y el amor que le tiene, es el mejor apoyando en todas su ideas. Y le encanta la persona que es a su lado.

Camila, estuvo con otros hombres en el pasado que lo que querían era la fama, la nieta de Vicente Fernández dice que su familia lo ama y adora.

La relación entre yerno y suegro es muy buena y no hay celos de ninguna parte, tampoco hay problemas con su famoso abuelo.

Camila, dice que antes de estar con su actual esposo no creía en el matrimonio y ahora sí y está emocionada por su nueva vida, acompañada de un hombre que la apoya en su carrera profesional y que es un hombre “responsable, honesto, eso es lo que más me enamoro. Siento que hacemos una pareja muy bonita, es una relación muy sana”.

Te puede interesar: Alejandro Fernández impacta con su “six pack” ¡super hot!

Se espera que próximamente se revele si los rumores son ciertos y que El Potrillo y Vicente Fernández, se conviertan en abuelo y bisabuelo, respectivamente.