Alejandro Fernández se quita el bigote y lo muestra a sus seguidores

Tras ser comparado con Camilo, Emiliano Zapata y Pancho Villa, y hasta con el pintor surrealista Salvador Dalí, Alejandro Fernández se quita el bigote.

Pero no lo hizo solo, ya que el Potrillo compartió con sus más de 4 millones de seguidores en Instagram, el momento en que rasuró su mostacho, lo cual fue previo al concierto que ofreció en el palenque de León, Guanajuato tras disfrutar de unas semanas de vacaciones en Colorado, Estados Unidos al lado de su novia Karla Laveaga.

Y es que pese al tan criticado bigote, Alejandro Fernández se dejó crecer el bigote por un buen motivo, por lo que al quitarlo dijo:

Alejandro Fernández se quita el bigote

Por el trabajo Alejandro Fernández se quita el bigote.

“Se llegó el día”, Alejandro Fernández se quita el bigote y añade el por qué “hoy trabajo en León, así es que me lo tengo que cortar porque si no la gente me va a ver y va a ser muy extraño para todo el público verme con este mostachón. Así es que le vamos a dar para abajo, ¿ok?”, expresó Alejandro Fernández a través de un video de su Instagram.

Pero antes de quitarselo dij que lo había dejado crecer desde cuatro o cinco meses. “No fue nada fácil dejarse un bigote de este tamaño, así es que… Bueno, todo fuera como el pelo o el bigote”.

Y con el fondo de la canción Caballero, que él interpreta, el público fue testigo del cambio gradual que el cantante iba mostrando en su rostro.

“Solo que me dejé un Cantinflas charrasqueado, podría ser”, comentó con buen humor a la mitad del proceso para luego dejar las puntas de su bigote en el lavabo. “Pueden usarlas como pestañas, si quieren”, bromeó para, finalmente, quedar listo.

Nuevo look de Alejandro Fernández

“Estás como quieres” le dicen fans al Potrillo.

El cantante se presentó los días 4 y 5 de febrero en el palenque de la Feria de León, Guanajuato, como parte de su nuevo tour por México y una vez que dejó ver su nuevo look, las seguidoras de Alejandro Fernández le hicieron todo tipo de halagos:

“Quedaste guapísimo”

“Estás como quieres”

“Como sea te ves chulo”

“Papacito”

“Que Guapisimo te ves!!!! Con o sin el Bigote, y me fije en tus ojos que pestañas eh!?”

Estos fueron algunos de los destacados que se dejaron como respuesta ya que Alejandro Fernández se quita el bigote.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!