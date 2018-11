Alejandro Fernández rompe el silencio sobre su consumo de drogas (VIDEO)

Alejandro Fernández rompe el silencio sobre su consumo de drogas

Alejandro Fernández rompió el silencio y se defendió de las críticas y especulaciones que se han hecho en su contra.

Medios de comunicación lo captaron en el puerto de Acapulco, Guerrero, a la salida de uno de sus conciertos con un vaso de alcohol en la mano; al percatarse que la prensa ya lo esperaba, el cantante encargó su bebida a los elementos de seguridad que lo acompañaban.

Fue así como el cantante aprovechó para aclarar por primera vez ante una cámara, lo que le sucedió durante una presentación en el estado de Baja California, donde extrañamente tuvo un malestar en la nariz; hecho que levantó toda clase de rumores.

"No tengo nada que aclarar, simplemente tenía media hora ahí en el concierto y me dio una alergia y punto."

Además, dio su versión de los hechos en torno a un altercado que protagonizó con una reportera y su camarógrafo en la ciudad de Los Angeles, quienes lo grabaron cuando salía de un local de tatuajes junto con su pareja Karla Laveaga.

"Si una personas no te llegan con una identificación y además con una capucha puesta cual criminales 'no [email protected]%$'. No puedo decir nada más; ellos tienen su versión y yo la mía", expresó el cantante.

Tras los constantes acontecimientos ocurridos, las reacciones del público no se han hecho esperar, pues hay cientos de comentarios en contra 'El Potrillo', quien últimamente se ha visto sumergido en la polémica por actitudes equivocadas de su parte.

