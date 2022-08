Alejandro Fernández le responde a quienes critican su look "aseñorado"

"El Potrillo" no se quedó callado y se defiende de las críticas que ha recibido en los últimos días.

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Alejandro Fernández acaparó las miradas de todos los cibernautas gracias a un nuevo look que presumió en una reciente publicación de Instagram. Sin embargo, él jamás pensó que dichas fotografías lo convirtieran en blanco de duras críticas, crueles burlas y divertidos memes.

En las imágenes podemos ver a “El Potrillo” navegar por Venecia en un yate mientras luce un atuendo muy casual que consiste en una camisa holgada con estampado animal print y rosas blancas, así como un short de mezclilla rasgados, unos grandes lentes de sol y un arete. No obstante, el detalle que llamó la atención es que presumió con orgullo sus canas.

El nuevo look del cantante desató una ola de memes, burlas y críticas en las redes sociales.

“El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido”, fue el breve mensaje que acompañó la fotografía compartida en Instagram, misma que no demoró en hacerse viral por todas las demás redes sociales y que ya figura entre las principales noticias de la farándula mexicana.

"El Potrillo" manda fuerte mensaje a sus haters

El cantante le pidió a sus detractores que no se preocupen por él y que se enfoquen en ellos mismos.

Al principio de la nota te mencionamos que "El Potrillo" se convirtió en blanco de duras críticas y crueles burlas, así como protagonistas de divertidos memes sobre su nuevo atuendo, el cual fue comparado con los de “las señoras de Las Lomas” y que destaca por ser muy costoso.

No obstante, él no se quedó callado y a través de unas nuevas fotografías compartidas en Instagram mandó un fuerte mensaje a sus haters, además de que aprovechó para asegurar que su nuevo look lo hace muy feliz. “No te preocupes por lo que yo tenga o deje de hacer… ¡Preocúpate por lo que a ti te falta o no puedas hacer!”, dijo Alejandro Fernández.

¿Qué edad tiene Alejandro Fernández?

Al igual que su padre, "El Potrillo" es considerado un ícono de la música mexicana.

Alejandro Ferrnández nació el 24 de abril de 1971, por lo que ahora tiene 51 años. Tal y como te mencionamos anteriormente, el hijo del fallecido Vicente Fernández inició su carrera artística en 1976 y hoy en día puede presumir que es uno de los más grandes exponentes de la música mexicana a nivel latinoamericano.

