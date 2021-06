Alejandro Fernández estrena nuevo look y sorprende a sus fans

Alejandro Fernández sorprendió a sus millones de seguidores de Instagram al presumir su nuevo look, el artista mexicano de 50 años de edad presumió su corte de cabello; reapareció con sus canas, pero su estilo causó furor.

Recordamos que El Potrillo lucía un cabello un poco largo, pero en esta ocasión decidió conservar un poco el largo para su nuevo peinado, lo que dividió opiniones de los internautas, quienes han sugerido que el otro peinado que lucía era mejor.

Algunos internautas comentaron que no les gustó, otros aseguraron que es el hombre más guapo del mundo, cada look cautiva a las mujeres, pues no hay quien se resista a las canciones de Alejandro Fernández y qué decir de su estilo.

Alejandro Fernánez presume en Instagram nuevo look

Hijo de Vicente Fernández presume su nuevo peinado

En la publicación que compartió en su perfil social de su nuevo look, el cantante dejó intrigados a los fans al mencionar que habrá nuevas sorpresas, pues sus admiradores esperan con ansias nueva música en este 2021.

En otra imagen que subió a las redes sociales, reapareció nuevamente con su nuevo look y por fin reveló que colaboró con el cantante español Antonio José, pero lo que llamó la atención fueron sus patillas peinadas hacia arriba.

Y es que, en La Verdad Noticias te hemos compartido todo sobre la vida del "Potrillo", quien desde muy joven ha seguido los pasos de Vicente Fernández, pero sin duda alguna su estilo ha enamorado a las mujeres y qué decir de sus looks.

Algo que también ha llamado la atención de sus fieles admiradores ha sido el cambio físico del artista mexicano, pues el pasado mes de abril dejó asombradas a las fans al lucir su cuerpo musculoso.

¿Cuántos fans tiene Alejandro Fernández?

El Potrillo cuenta con más de 2 millones de fans en Instagram

Los usuarios se han cuestionado cuántos fans tiene "El Potrillo" en Instagram, el famoso es seguido por más de 2.8 millones de seguidores, quienes han seguido muy cerca los proyectos de su artista favorito.

Además de compartir sus planes en la música, también le fascina compartir emotivos momentos en familia, el famoso ha presumido en varias ocasiones a su nieta Cayetana, la bebé es hija de Camila Fernández.

Alejandro Fernández aparece en Instagram como alexoficial, y cada vez que comparte una nueva publicación causa furor, tal y como lo hizo con su nuevo look que asombró a los internautas. ¿Te gustó su peinado? Déjanos tus comentarios.

