Alejandro Fernández envió contundente mensaje tras injustas críticas en redes sociales(FOTO)

Alejandro Fernández ha sido blanco de comentarios negativos a raíz de un video que circula en redes sociales donde se ve al cantante en pleno concierto actuando de forma extraña y por el que ha sido cuestionado de si es adicto a alguna droga.

“El Potrillo” no ha emitido ninguna aclaración de los hechos, pero ha sorprendido en su cuenta oficial de Instagram con la publicación de una imagen con un contundente mensaje donde agradece a aquellos que han seguido su carrera musical, así como también hace un llamado a tomar conciencia de lo que se publica en las redes sociales.

La imagen la publicó después de dar un concierto en Guadalajara, ahí aparece vestido de charro y con la frente en alto, reafirmando su agradecimiento a sus seguidores que conocen y han seguido su carrera musical:

“Gracias mi Guadalajara, mi aire, mi vida, mis amigos, mi familia, ustedes mi público son los que me hacen más fuerte cada que lo necesito…”

En el mismo mensaje, “El Potrillo” expresa que no tiene nada que a aclarar sobre el polémico video que circula en las redes sociales y que ha servido de blanco para desprestigiar su carrera artística, pues pone el apellido de su familia en alto, como ejemplo de su padre “Vicente Fernández”.

“…no tengo que aclarar nada a nadie solo decirles que soy un hombre de ley tal cual me enseñó mi padre, claro como el agua.”

Para finalizar Alejandro Fernández concientiza a los usuarios de redes sociales a hacer buen uso de las redes, pues éstas pueden llegar a inquietar e incluso a dañar la vida de las personas, algo que él ha vivido en carne propia múltiples ocasiones, afectando tanto su imagen como el bienestar de su familia por las frases, videos o publicaciones que la gente hace respecto a su persona sin fundamentos.

“Lo que dije la noche de ayer me salió del alma, del corazón, gracias por su apoyo. Los invito a crear conciencia de lo que compartimos en redes sociales, para no dañar a los demás sin fundamentos. ¡México son ustedes los que me hacen fuerte! Juntos podemos #SerConscientes”