Alejandro Fernández agrede y amenaza a reporteros en plena calle (VIDEO)

El cantante Alejandro Fernández llegó acompañado de su novia a un establecimiento donde hacían tatuajes en Santa Fe Springs, California, pero al percatarse de que un reportero lo estaba grabando se detuvo por un momento; mientras que, su novia entró al lugar.

Aunque, en un principio se veía tranquilo y dispuesto a responder las preguntas de la prensa, en un segundo cambió su actitud y se puso agresivo, tratando de evitar a toda costa que lo grabaran; cuando notó que su intento fue fallido, comenzó a manotear y despotricar en contra del camarógrafo.

"Espérame ¿quien eres o qué?, dime ¿por qué fregados me quieres grabar todo? Yo estoy en la calle, tú también estás en la calle, si tú sacas esto yo no estoy de acuerdo que saques esto, si sacas algo te demando", dijo, aunque en un lugar público no es un delito grabar.

Tras el hecho, las reacciones del público no se hicieron esperar, pues hay cientos de comentarios contra 'El Potrillo', quien desata nuevamente polémica por actitudes equivocadas de su parte.

