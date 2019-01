Alejandro Edda y la inesperada reacción de "El Chapo" al conocerlo

Alejandro Edda quien le diera vida al narcotraficante mexicano, Joaquín Guzmán Loera alias "El Chapo" en la serie de la plataforma de streaming Netflix, recientemente viajó a la ciudad de Nueva York con la finalidad de conocer al afamado capo.

Alejandro Edda, actor que interpreta a ‘El Chapo’ en la serie de Netflix, pudo conocer en persona a Joaquín Guzmán Loera el pasado 28 de enero durante el juicio que se lleva a cabo en Brooklyn.

Fue mientras el juicio estuvo en receso, cuando Alejandro aprovecho para atender a los reporteros y aso poder hacer la confesión con respecto a su sentir al estar frente al gran capo sinaloense.

“Fue un momento surreal, me puse nervioso cuando me vio y me saludó de lejos. Fue intimidante”. Alejandro confesó que viajó desde Jalisco hasta Nueva York solo para conocerlo.