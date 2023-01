Alejandro Camacho regresará al teatro con la obra "La Virgen Loca"

Alejandro Camacho | Sin tiempo para el amor

Alejandro Camacho demostró su profesionalismo y confesó que desde que inició el año 2023 no ha dejado de trabajar.

El actor reveló que de tantos proyectos, ya no tiene tiempo para abrirle las puertas al amor.

Alejandro Camacho inició el 2023 con el pie derecho, pues en próximos días estrenará la puesta La Virgen Loca, un monólogo en el cual interpretará a una mujer que busca el amor.

En conferencia de prensa, el actor manifestó el gran reto que le trae este trabajo: "Pasa por todos los sentimientos y emociones, con un toque delirante, sarcástico, risueño y emotivo. Es el día a día que muchos podrían estar pasando".

El histrión, de 68 años, confesó que no ha parado de trabajar: "En tres semanas se estrena una película para una plataforma. El año pasado hice tres de un jalón, en verdad que no he tenido tiempo para otras cosas, ni para el amor".

Contrató abogados para resolver el fraude que le hicieron

Respecto al asunto de un fraude que le hicieron el año pasado y que él mismo dio a conocer, dijo que todo sigue igual: “No le han dado la cara, las cosas ya están con los abogados y entró a un proceso de fiscalización, sé que lo material va y viene, pero eso está con los abogados", mencionó sin querer decir cuánto dinero fue.

También fue cuestionado sobre el estado de salud de su ex mujer y madre de su hijo, la actriz Rebeca Jones: "Sé que está bien porque mi hijo me dice, él está viviendo ahí con ella. Están bien y eso me alegra, sin salud, no se puede hacer nada más".

Rebecca Jones se recupera

"La Virgen Loca" estará en el teatro 11 de julio, a partir de este sábado 14 de enero, y se pretende llevarla por el interior de la república, gracias a Rubén Lara, productor de la misma.