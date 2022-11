Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, rompe el silencio

Alejandro Basteri vivió momentos difíciles durante su niñez y adolescencia, junto a Luis Miguel y Sergio. La relación con sus hermanos a lo largo del tiempo evolucionó, aunque no estuvo exenta de sus distanciamientos y reconciliaciones.

Durante la celebración de Quién 50; el empresario agradeció la invitación para celebrar a las personalidades que transforman a México, además de revelar algunos aspectos de su vida pasada.

En exclusiva para la revista Quién, Alejandro reveló que esos altibajos en su conexión con sus más cercanos le pasaron factura en el pasado, pero ahora todo es diferente porque se siente renovado.

"Ha habido cierto tipo de bloqueos en mi mente por las reacciones familiares", reveló Basteri, quien cambia el tono de su voz, a uno lleno de alegría y gusto, para enfatizar que "pero ya me abrí, soy otra persona, ya no tengo miedo a decir la verdad".

Y es que a pesar del dolor que sufrió tras la desaparición de su madre Marcela Basteri, siempre la lleva en su corazón. El buen vestir y maneras de su mamá lo inspiraron para desarrollar esta nueva etapa profesional..

Basteri también habló de cómo él y Luis Miguel aprendieron de doña Marcela a apreciar las cosas bonitas de la vida, y por eso en su ropa marca esa conexión a través de una línea roja, que simboliza la artería de su corazón.

"Hemos tenido una asociación de gente muy profesional que nos ayuda para mantener la calidad, el tiempo y, sobre todo, la postura de siempre realizar lo que queremos y presentarlo", contó Alejandro".

Basteri quiso también aclarar el rumor de que supuestamente había encontrado ya el cuerpo de su mamá: "Yo no testifiqué, todavía no sabemos nada, no hay que lo certifique (el hallazgo)", y finalizó con la promesa de seguir buscando a su madre.

