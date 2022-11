Alejandro Basteri explota por preguntas que le hicieron sobre Luis Miguel

Alejandro Basteri es el hermano del famoso Luis Miguel, por lo que los reporteros no dudaron en preguntarle en un evento del día de ayer, 3 de noviembre, sobre la supuesta boda que tendría el cantante.

Él afirmó a los reporteros que lo interceptaron que no es quién para andar ventilando la vida de su hermano, además de que les contestó de forma tajante que no es el vocero del cantante.

"Ese tema no lo manejo, no soy vocero de mi hermano, de ninguno de mis hermanos, pero creo que vienen buenos proyectos” respondió Basteri. Sin embargo, los reporteros no cedieron y después le preguntaron sobre los restos que encontraron de su mamá Marcela Basteri.

¿Qué respondió Alejandro Basteri sobre los restos de Marcela Basteri?

Como te revelamos anteriormente en La Verdad Noticias, la revista TV Notas reveló que podrían haber hallado los restos de la mamá de Luis Miguel en una fosa común. Ante los cuestionamientos que le hicieron a su hermano Alejandro Basteri, este solo se limitó a sonreír.

Pero la cosa no terminó ahí. Cómo no reveló nada importante, los reporteros de “Venga la alegría” comentaron que Basteri estaba actuando raro en la entrevista y aseguraron que estaba alcoholizado o que hasta había consumido alguna sustancia ilegal.

"¿Les parece el término descolocado?... se ve que algo pasó con él, se tomó quizá el agua hasta de los floreros, se comió un brownie, no sabemos pero llegó así" comentó Horacio Villalobos. Asimismo, los usuarios también se mostraron sorprendidos por el estado, ellos aseguraban que se le pasaron las copas.

¿A qué se dedican los hermanos de Luis Miguel en la actualidad?

Hermanos de Luis Miguel.

El hermano mayor del famoso Luis Miguel, Alejandro Basteri, estudió cine, pero ahora se dedica a dirigir varias empresas de medios de comunicación y una constructora. Sergio Basteri se casó y trabaja en una tienda departamental.

