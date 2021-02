Alejandra Marrero SEDUCE a sus fans con microptop y minifalda ¡Bailando!

Alejandra Marrero es una reina de belleza, modelo y presentadora de televisión mexicoamericana, que ganó el primer año del concurso de belleza reality show de Univision, Nuestra Belleza Latina, el 22 de mayo de 2007.

Ahora esta belleza ha demostrado que tiene otros talentos que le permiten deleitar a sus fans en las redes sociales y es que recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram ha publicado un sensual baile.

Resulta que la belleza mexicoamericana está conquistando el Instagram con un video que publicó hace poco, en donde aparece luciendo sus encantos como nunca antes, pues aparece luciendo un atrevido outfit compuesto de un microtop y una minifalda plateada, además de unas largas botas metálicas que hacían juego con todo.

En el video simplemente aparece una descripción que dice: Extrañando todo lo que este sencillo video involucra�� @geraldstylist @christian_ramireztv @grizeida8; y que hasta el momento ha alcanzado las casi 200 mil reproducciones.

Por si fuera poco miles de sus fans no se han quedado con las ganas de comentar el video, por ello se destacan algunos comentarios que dicen así: “Diosa, siempre te ves radiante”, “Eres la mejor de todas”, “Ojala pronto te veamos en un nuevo proyecto”, entre muchos otros.

Alejandra Espinoza lució foto antigua

Hay que destacar que Alejandra Espinoza es uno de los rostros más enigmáticos y bellos de la televisión, además de los más queridos, pues su forma de contar las cosas hace que Alejandra Espinoza sea casi un miembro más de la familia.

Desde que en 2007 ganase el concurso de Nuestra belleza Latina en Univisión, no ha parado de trabajar en televisión y tener una agenda repleta de proyectos interesantes y no hace mucho compartió una foto de esos comienzos televisivos que no ha pasado desapercibida para sus seguidores.

Impactados por el cambio físico que ha experimentado, así se lo hicieron saber sin censura de ningún tipo: “Wow, era otra persona", "Cuando no tenía cirugías", "Nada que ver con la Alejandra de ahora, no se parece", "Te transformaste, no te vaya a pasar lo que a Lucía Méndez", "Eras super bonita antes, tu rostro se veía más tierno", escribieron tan solo algunos.

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en Facebook para mantenerte informado. ¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!