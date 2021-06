Alejandra Ley es víctima de robo en un estacionamiento público

El mundo del espectáculo no es ajeno a la inseguridad que se puede vivir en el país, y ahora fue la actriz Alejandra Ley quien se convirtió en víctima de un robo.

La actriz de telenovelas como "los Sánchez", narró el suceso explicando que sustrajeron de su posición la cantidad de 30 mil pesos.

Pero este robó a la famosa no fue en dinero en efectivo, sino que fue la cantidad en equipo musical, de producción y dos maletas.

La también cantante explicó a través de su cuenta oficial de Instagram, que en el estacionamiento no le quisieron entregar el boleto para ampararse de que estuvo ahí, es por ello que grabó la plática con la gente de bni estacionamientos, en donde nadie se quería hacer responsables.

"Los señores no solo no quieren hacerse responsables sino además no nos quieren dar el boleto del estacionamiento. En pleno estacionamiento abrieron el coche y no tengo boleto y no es la primera vez que lo hacen, además de robar pierden las llaves y les vale ma...".