Alejandra Ley ORGULLOSA, se declara pansexual

Alejandra Ley, destacada actriz y comediante de TV Azteca, acudió como invitada al programa ‘El minuto que cambió mi vida’ que conduce el periodista Gustavo Adolfo Infante para hablar sobre diversos temas, pero uno de los que más llamó la atención fue cuando habló de su pansexualidad.

En entrevista, Alejandra Ley le contó a Gustavo Adolfo Infante sobre aquella ocasión en la que le dijo a su madre que era lesbiana y cómo ésta reaccionó al enterarse. Para sorpresa de la actriz, ella le dijo que le brindaba su apoyo incondicional sin importar cuales fueran sus preferencias.

“Llegó y le digo ‘Oye, Pinita, como a los 15, si te acuerdas que me preguntaste el otro día que porque no andaba con un chavo, es que sí ando con alguien, pues con Marlene’, ‘¿y de cuándo acá tú resultaste ser gay?’, me pregunto. Le digo ‘pues esta soy yo y si tienes bronca’ y me dijo ‘no, eres mi hija y yo te apoyo’”contó la actriz de TV Azteca.

Alejandra Ley es una persona pansexual

Sin embargo, Alejandra Ley reveló que a sus 36 años ha descubierto que se define como una persona pansexual, pues no se enamora del género o de la orientación sexual, sino de la esencia de la persona porque se ha dado cuenta que se ha sentido atraída por un hombre y a la vez por mujeres.

“Yo era una niña y no pensaba en mi orientación sexual para nada y te lo puedo decir: hay momentos de mi día donde me siento de 12 años y me siento en mi propio planeta, nunca lo cuestioné, hoy me defino como una mujer pansexual”, añadió la exitosa comediante.

Por último, Alejandra Ley señaló que a pesar de que es pansexual, aún no se ha enamorado de un hombre: “Mis relaciones primordialmente son con mujeres, me engancho mucho más sentimental y románticamente con una mujer, pero no es que los hombres no me gusten, no más que no les entiendo, no conecto con un hombre, no me he podido enamorar de uno".

Alejandra Ley asegura que no logra entender a los hombres.

¿Conoces la diferencia entre pansexualidad y bisexualidad? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

