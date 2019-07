Alejandra Guzmán y Frida Sofía siguen mandándose indirectas en Instagram.

Se han vivido semanas muy tensas en la dinastía Pinal, sobre todo entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía, luego de una guerra de declaraciones entre madre e hija; recientemente volvieron a compartir publicaciones en sus cuentas de Instagram y todo parece indicar que no han parado de dejarse de mandar indirectas.

"He tratado de comenzar una nueva relación porque la que había no hay respeto. Y es difícil cuando hay golpes de por medio, agresión, que yo no sé hasta donde pueda llegar. Por eso me alejé", declaró Guzmán.

Poco tiempo después la hija de la cantante, Frida Sofía, en un video en Instagram enseño algunos moretones en su cuerpo que habrían sido por los golpes que recibió de Alejandra Guzmán.

"Yo jamás le he levantado un dedo a mi mamá y si sí, fue para quitármela de encima, está loca… Me muero del coraje, por más fuerte que me haga, me duele, porque no es cierto, no he sido más que buena hija con esta diabla, no se vale y por eso estoy publicando esto, porque no se vale y si le quieren seguir, también le voy a seguir ¿qué ganas?", expresó la joven.

Alejandra Guzmán y Frida Sofía siguen creando polémica

Luego de este tipo de acontecimientos entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía, la rockera compartió una imagen en donde aparece muy sonriente y con un mensaje que deja entre ver que la situación con su hija sigue sin mejorar y de manera indirecta le pone más polémica a la situación.

"A veces pasa lo mejor sin esperar nada, gracias por este gran día".

Mientras que Frida Sofía en una de sus historias de Instagram dejó un mensaje que pone a pensar que se ha alejado cada vez más de su madre.

Alejandra Guzmán y Frida Sofía siguen creando polémica.

Te Puede Interesar: Frida Sofía ¿estuvo en la cárcel? (FOTO).

"Quita poder a todo lo que te perturba, si no existe en tu mente tampoco existirá en tu vida".

Dale click a la estrella de Google News y síguenos