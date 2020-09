Alejandra Guzmán y Frida Sofía pondrían fin a rivalidad por esta razón

Según información revelada en 'Ventaneando', la demanda por supuesta agresión física a una vecina que enfrenta Frida Sofía en Miami, podría ser el motivo de reconciliación entre Alejandra Guzmán y su hija, ya que la cantante buscó al abogado que defiende el caso legal de la modelo de 28 años de edad para apoyarla en lo que ella necesite.

Alejandra Guzmán, de 52 años de edad, se puso en contacto con el abogado Jorge Viera Jr. para mostrar su preocupación por la situación legal que enfrenta Frida Sofía, algo que podría dar pie a que exista una reconciliación entre ellas y se ponga fin a su polémica rivalidad.

Alejandra Guzmán piensa apoyar a su hija Frida Sofía en su problema legal.

Alejandra Guzmán busca apoyar a Frida Sofía

"Puedo decir que está preocupada y también el padre está preocupado", reveló el abogado Viera tras ser cuestionado sobre quién de la familia Guzmán lo había contactado para estar al pendiente del caso de la hija de la cantante.

Frida Sofía se encuentra enfrentando un problema legal en Miami por acusaciones de agresión física.

Además, el abogado de Frida Sofía aprovechó el encuentro que tuvo con la corresponsal del programa de espectáculos para asegurar que el delito por el cual es señalada la hija de la rockera es un delito menor y que tienen todas las pruebas para poder ganar la disputa legal.

Recordemos que el distanciamiento y la rivalidad entre la cantante mexicana y Frida Sofía tiene su origen desde su infancia, pues ella asegura que su madre nunca estuvo presente en esas etapas de su vida y que a todo esto le suma las diversas polémicas que han vivido en los últimos meses.

"Me duele que no haya formado parte de mi infancia ni de mi adolescencia, pero eso ya lo aprendí a apelar al igual que aceptó el hecho de que ella no va nunca a cambiar", señaló Frida Sofía.

Fotografías: Instagram