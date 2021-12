Alejandra Guzmán visita a Silvia Pinal y da detalles de su salud

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Silvia Pinal fue dada de alta está tarde, tras haber sido internada por una semana a causa del Covid-19, ahora su hija Alejandra Guzamán acudió a visitarla y da detalles del estado de salud de su mamá. La cantante Alejandra Guzmán está muy contenta porque por fin ya tienen a Silvia Pinal en casa descansando, luego de que fue hospitalizada de emergencia por COVID-19. Silvia Pinal fuera del hospital A su salida por la casa de Silvia Pinal, la cantante Alejandra Guzmán habló con los medios y dio a conocer que están muy felices de que la legendaria actriz ya esté en su casa, ya que mucha gente se encontraba al pendiente. “Claro, estoy agradecida con Dios, porque nos preocupamos mucho por ella, pero ella nunca fumó es una persona muy sana y ahí la tienen”, declaró. Aseguró que siente una inmensa gratitud con los doctores que atendieron a su mamá, pues le brindaron la mejor atención para que logrará salir adelante, además dio a conocer que su mamá continuará con sus terapias. “Estamos felices y agradecidos con los doctores, tenemos terapia pulmonar por lo mismo que tienen muchas flemas y moco. Y por la neumonía, y todo eso, son secuelas y la infección en vías urinarias”, reveló. Silvia Pinal estado de salud Sobre el estado de salud actual de Silvia Pinal, su hija comentó que se encuentra en muy buenas condiciones y no presenta secuelas graves originadas por el Covid-19. Se había rumorado que la primera actriz necesitaba un marcapasos, pues al ser ingresada al hospital registró un ritmo cardíaco anormal. Sin embargo, Alejandra Guzmán comentó que afortunadamente no es necesario, ya que se encuentra en excelentes condiciones. “Se descarta gracias a Dios, la llevamos no por la Covid, sino por todo lo de su presión; pero fue gracias a unos medicamentos que ya no le van a dar”. Alejandra Guzmán afirmó que Silvia Pinal tendrá que ser revisada por su doctor en 10 días, para corroborar que todo esté bajo control. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.