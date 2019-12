¿Alejandra Guzmán se une a las filas de TV AZTECA? La rockera podría ser parte de La Voz

La cantante de rock mexicano, Alejandra Guzmán, a quien muchos podrían relacionar más con Televisa gracias a los años que ella y sus padres han trabajado con la empresa, podría decir adiós a la mencionada televisora para unirse a las filas de TV Azteca.

En una de las emisiones más recientes de La Academia de TV Azteca, Alejandra Guzmán pisó el escenario del popular reality show para presenciar el homenaje que los concursantes prepararon para ella.

Considerada por muchos como la “Reina del Rock” en México, Alejandra Guzmán parece estar a la lista corta de nuevos coach para las siguientes temporadas de La Voz.

La Academia de TV Azteca rinde homenaje a Alejandra Guzmán

La intérprete de “Hacer el amor con otro”, no ha confirmado si los rumores sobre su entrada a TV Azteca son ciertos, pero periodistas de espectáculos como Alejandro Zuñiga creen que es una posibilidad real.

El cálido recibimiento por parte de La Academia, y por ende de TV Azteca, podría ser un claro indicio de una alianza a punto de formalizarse.

Durante el homenaje a Alejandra Guzmán de 51 años de edad, los “académicos” deleitaron a la audiencia y a la misma solista con covers de sus más grandes éxitos como “Eternamente bella”.

UNA VIDA DE ESCÁNDALOS

Hija de los actores, Enrique Guzmán y Silvia Pinal, la diva del rock siempre ha dado de qué hablar por su extravagante personalidad y facilidad para los escándalos.

Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía se vieron en el centro de las habladurías debido a la confesión de la jóven sobre los abusos de los que fue víctima por parte de su madre.

La tensión entre madre e hija no parece haber disminuido, aunque Alejandra no ha hecho declaraciones al respecto, en su lugar ha enfocado sus energías en prepararse para ocupar la silla de coach en La Voz US que se estrenará a principios del 2020.

