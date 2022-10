Alejandra Guzmán se recupera favorablemente de caída que le desacomodó la cadera

La cantante preocupó a sus fans al sufrir terribles lesiones tras caída en Washington, Estados Unidos.

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Alejandra Guzmán había sufrido una caída mientras daba un concierto en el Kennedy Center de Washington como parte de las actividades del Mes de la Herencia Latina, festival organizado por la Hispanic Heritage Foundation en Estados Unidos.

Tras el incidente, el evento se canceló y los organizadores la llevaron de emergencia al Hospital de la Universidad George Washington. Tras varios estudios y después de haber calmado los fuertes dolores con sedantes, los médicos determinaron que el impacto de la caída provocó que se le dislocaran las prótesis de titanio que tiene en la cadera.

El video que muestra el momento exacto de su caída mientras interpretaba el tema ‘Mala Hierba’ no demoró en hacerse viral por todas las redes sociales y pronto figuró entre las principales noticias de la farándula mexicana, lo cual provocó que sus fieles fanáticos se preocuparan por su estado de salud.

Alejandra Guzmán se recupera favorablemente

La hija de Silvia Pinal ha calmado la preocupación de sus fans al mantenerlos al tanto de su estado de salud.

Para calmar la preocupación de sus fans, la cantante, quien tiene las mejores canciones para escuchar cuando uno esté triste, mencionó que su cadera ya se encuentra en su lugar pero que todavía se siente adolorida. Sin embargo, dejó en claro que agradece las muestras de cariño y aseguró que muy pronto la verán de nuevo sobre el escenario.

“Hola, gracias a todos por preocuparse por mí… Nunca pensé que en el Kennedy Center me fuera a caer y se me salió la cadera pero ya la tengo adentro otra vez, me duele un poco pero es parte de lo que pasa en los escenarios”, declaró Alejandra Guzmán en una nota de voz enviada a la prensa.

¿Cuántos años tiene Alejandra Guzmán?

Pese a los escándalos y las críticas, la rockera mexicana goza de gran popularidad entre el público.

Alejandra Guzmán nació el 9 de febrero de 1968, por lo que ahora tiene 54 años. Debido a su edad y a sus problemas de salud es que los fanáticos de la cantante le han pedido que le baje a la intensidad con la que suele dar sus conciertos, mismos que la han consolidado como “la reina del rock” en México.

