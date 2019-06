Alejandra Guzmán rompe en llanto al pronunciar el nombre de Frida Sofía

La cantante rockera Alejandra Guzmán y Frida Sofía, han causado revuelo en las redes sociales, luego de los fuertes comentarios que ella ha realizado en contra de su mamá, por una supuesta traición que la famosa le hizo a su hija tras haber tenido un romance con un ex novio de la joven.

Alejandra Guzmán en una reciente entrevista mencionó que ella le ha dado lo mejor que ha podido a Frida Sofía, a pesar de las groserías que ella le ha escrito a su mamá al señalarla de mentirosa, la artista se siente dolida por estar distanciada de su hija.

Frida Sofía a través de su cuenta social de Instagram le ha enviado diversos comentarios a su mamá Alejandra Guzmán criticándola luego de haberse filtrado en redes sociales fotografías de ella con la compañía de uno de sus ex novios.

En su reciente concierto Alejandra Guzmán no pudo ocultar su tristeza y comenzó a llorar al interpretar la canción "Llama por favor", de inmediato el rostro de la cantante impacto a sus fans, quienes no dudaron en aplaudir el gesto tan emotivo que hizo la rockera al dedicarle aquel tema a su hija Frida Sofía.

Alejandra Guzmán rompió en llanto al dedicarle una canción a Frida Sofía

"Frida llama por favor, estoy tan indefensa, me falta voluntad, no me puedo concentrar y no encuentro la salida". Empezó a cantar Alejandra Guzmán.