Alejandra Guzmán revela cómo ha tratado su depresión

Alejandra Guzmán habla de su depresión y de su tratamiento

Alejandra Guzmán se sinceró con la prensa y revela de qué forma ha lidiado con la depresión, afirmó que ahora asiste con un neuropsiquiatra y qué meditar le ha permitido recuperar la alegría por la vida.

Afirma que estos métodos la han ayudado a sentirse más tranquila con lo relacionado a su salud mental, después de difíciles momentos en su vida.

Recordemos que en La Verdad Noticias te hemos mencionado la difícil situación que la cantante enfrenta con su hija, incluso Alejandra Guzmán niega una pronta reconciliación con Frida Sofia.

¿Cómo está Alejandra Guzmán?

La cantante revela que pedir ayuda fue una situación importante en su vida

La cantante mexicana Alejandra Guzmán en una reciente conferencia de prensa, habló de su depresión y de la importancia que ha tenido acudir con un especialista.

“Me he deprimido pero también he pedido ayuda, estoy con un neuropsiquiatra, por eso me ven diferente”.

De igual forma mencionó que se encuentra tranquila, sin embargo admitió que en diversas ocasiones ha tocado fondo y resaltó la importancia de aprender a pedir ayuda.

“Pedir ayuda es de grandes, el decir ‘okay, necesito ser yo y volver a sentir alegría por la vida’” aseguró la cantante.

De igual forma, habló de la reciente cirugía que enfrentó en los glúteos, debido a los biopolímeros alojados en su cuerpo.

Alejandra Guzmán habla de la serie de Vicente Fernández

Alejandra Guzmán opina sobre la serie de Vicente Fernández

La cantante fue cuestionada sobre la serie del cantante Vicente Fernández, producida por Televisa, ante la polémica que enfrenta la televisora con la familia Fernández.

Alejandra Guzmán afirmó que no está de acuerdo con la decisión de la televisora:“Que raro que hagan eso. Somos artistas y si me muero, quién sabe qué va a pasar”, señaló.

De igual forma Alejanra Guzmán fue cuestionada sobre la denuncia que Sasha Sokol presentó sobre el abuso sexual por parte de Luis de Llano, sin embargo no quiso dar su opinión, “por su asunto legal”.

