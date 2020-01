Alejandra Guzmán reaparece tras haberse operado de emergencia ¡No está muerta!

La intérprete de “Hacer el amor con otro” Alejandra Guzmán reapareció tras ser operada de emergencia debido a una más de las secuelas que ha sufrido después de que le inyectaran un material tóxico para aumentar sus glúteos. Una operación que ha afectado la salud de la cantante por varios años.

Los seguidores de la cantante ya se encontraban mordiéndose las uñas a causa de la desaparición y silencio de Alejandra ante esta intervención de emergencia. Fue hasta hace unas horas cuando la rockera publicó una fotografía en su cuenta de instagram terminando con todas las teorías sobre su salud y aliviando la preocupación de sus seguidores.

A través de una imagen en la cual sale acompañada de su padre Enrique Guzmán, la cantante demostró estar en perfectas condiciones. Sin embargo para que no quedara duda ofreció una explicación breve sobre lo sucedido durante una llamada desde el programa “Ventaneando”, conducido por Pati Chapoy.

“Estoy bien, gracias a Dios. Me sacaron un pedacito más de lo feo, de lo malo que hace ocho años me metieron por ahí, pero todo está bien y me estoy recuperando. Y me está visitando mi papá para darme amor y besos”.