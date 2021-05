Alejandra Guzmán reaparece en TV Azteca tras escándalo de Frida Sofía

Alejandra Guzmán reapareció en el programa ‘Venga La Alegría’ luego de protagonizar una fuerte polémica familiar junto a su padre, el cantante Enrique Guzmán y su única hija, Frida Sofía. La rockera aprovechó su participación en el matutino para presentar su nuevo sencillo musical, el cual se titula ‘Primera y última vez’.

En entrevista con el matutino de TV Azteca, Alejandra aseguró que a pesar de que ha vivido momentos muy difíciles, ella no se dejará vencer por nada ni por nadie: “A mi nadie me ha destruido las alas, puede que me hayan destruido el corazón pero las alas jamás me las van a quitar y sé volar, y sé volar alto”.

Por otro lado, la intérprete de ‘Hey Güera’ mencionó que con el paso de los años aprendió de sus errores, lo cual le sirvió para crear su nuevo sencillo: “Uno cambia con los años y lo que te enseña es que sí y aprendes de los errores. En esencia sigo siendo la misma”.

Asimismo, señaló que en estos momentos difíciles encontró el amor en sus familiares, quienes siempre le han demostrado su apoyo: “Mucha gente que me quiere bien y que me conoce bien… Hay gente que ha prendido velas cuando no he podido ver y ahora que me veo digo gracias porque sabes quién está para ti siempre”.

Solo Alejandra Guzmán sabe la verdad ¿Sobre Frida Sofía?

La Guzmán abrió su corazón en el programa Venga La Alegría de TV Azteca.

Sin tocar el tema de las fuertes acusaciones que Frida Sofía hizo en contra de Enrique Guzmán, ella señaló que se encuentra bien consigo misma, pues conoce la verdad de lo que ocurre en su vida, misma que se ha convertido en parte de los titulares de diversos medios de comunicación, incluyendo La Verdad Noticias.

“Tú sabes cuál es la verdad, cuál es lo que siempre he buscado, que es estar bien conmigo, pues yo estoy en ese camino y no me voy a salir de ese camino porque están surgiendo cosas positivas, a pesar de toda la adversidad que estoy viviendo, eso es lo que le puedo regalar a mi familia. Hay enseñanzas que duelen”, finalizó Alejandra Guzmán.

Fotografías: Redes Sociales