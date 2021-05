¿Alejandra Guzmán quería abortar a Frida Sofía?

La polémica entre Frida Sofía y su abuelo Enrique Guzmán sigue dando de que hablar en las redes sociales, sobre todo ahora que su madre, la cantante Alejandra Guzmán se ha involucrado. Por tal motivo, los cibernautas han querido recordar una controversial entrevista en donde la rockera habla de su embarazo y como se negó a hacerse un aborto.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Alejandra habló sobre el momento en el que ella se enteró que estaba embarazada de su hija Frida, lo cual era uno de sus planes más deseados: “Yo al final dije: 'Yo quiero tener un hijo, porque yo quiero parar toda esta fama que es una locura y era dinero, locura, fama, mucha chamba'”.

La cantante confesó que al enterarse de que estaba embarazada, el médico le dio la opción de abortar, esto debido a que ella se encontraba en el mejor momento de su carrera. Sin embargo, ella rechazó la oferta y optó por recibir en su vida a su hija Frida.

“Me dio mucho gusto cuando me enteré, primero me dieron muchos nervios y el doctor me dijo: 'Si tú lo quieres tener y nadie más quiere que lo tengas, tenlo y si no lo quieres tener, no lo tengas porque tú lo abortas desde que lo estás pensando y él o ella lo sabe' y yo creo que eso sí se sabe, si tu madre te rechaza o no, te quiere o no”, declaró la intérprete de 'Mala Hierba'.

¿Cómo reacciono Silvia Pinal al embarazo de Alejandra Guzmán?

Silvia Pinal se alegró al enterarse que sería abuela.

Lo primero que hizo la rockera al enterarse que se convertiría en madre fue contarle a Silvia Pinal, esto a pesar de que ella pensaba que la regañaría: “Reaccionó y me dio un abrazo y me dijo: 'Qué belleza mi reina' y yo de: 'No ma, ¿qué voy a hacer? Mi carrera' y me dijo: 'Yo tengo cuatro, no pasa nada con tu carrera”.

Por último le dio la noticia al padre de su hija Frida, el empresario Pablo Moctezuma: “Le dije a Pablo si lo quieres tener o no, yo si lo quiero tener y yo ya tenía mi plan por si me decía que no, pues yo tengo mi dinero, ya tengo mi carrera y mi casa y por eso la tuve”.

¿Por que Frida Sofía odia a Alejandra Guzmán?

La familia Guzmán protagoniza un fuerte escándalo mediático a causa de las acusaciones de Frida.

Tal y como te ha venido informando La Verdad Noticias con anterioridad, Frida Sofía y Alejandra protagonizan una fuerte rivalidad. Esta comenzó cuando la cantante fue acusada por su propia hija de tener un romance con su ex yerno, el modelo y actor Christian Estrada.

Dichas declaraciones provocaron una lluvia de fuertes ataques entre ambas artistas y aunque en los últimos meses habían logrado tener una reconciliación en televisión, todo empeoró cuando Frida Sofía acusó a su abuelo materno de tocarla de manera indebida. Posteriormente, Alejandra Guzmán salió en su defensa y tachó a su hija de enferma.

¿Crees que Alejandra Guzmán y Frida Sofía hagan las paces? SI 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> NO 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Redes Sociales