Alejandra Guzmán no podrá cantar en homenaje de Silvia Pinal por este motivo

Se planea homenajear a la primera actriz, Silvia Pinal, en el Palacio de Bellas Artes el próximo lunes 29 de agosto a partir de las 7 de la noche.

Entre los invitados estará la cantante Alejandra Guzmán, hija de la actriz, quien acaba de dar un gran concierto en la ciudad de Monterrey. Asimismo, comentó que no se perderá por nada del mundo el homenaje que harán a su mamá.

Pero ante la pregunta sí cantará en honor de su mamá y ella reveló que no lo hará y también explicó cuál es el motivo. Te lo contamos a continuación.

Alejandra Guzman no va a cantarle a Silvia Pinal

Para reconocer su trayectoria y contribución al teatro, cine y televisión, la @cultura_mx y el INBAL realizarán un homenaje a la primera actriz Silvia Pinal con una gala artística en el @PalacioOficial, en la que participan la @CinetecaMexico, @imcine y @Canal22. pic.twitter.com/H7Hfgh7gao — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) August 23, 2022

Alejandra Guzmán comentó que no va a cantar para Silvia Pinal en su homenaje ya que su mamá la invitó pero para estar cerca de ella. Esto es lo que dijo: “Me da mucho gusto estar ahora, sí que, en el mejor papel de hija, No… no me invitó a cantar, yo voy de familia, soy su hija y el homenaje es de ella, pero yo le voy a hacer algo muy personal”.

También reveló un poco de información sobre cómo está Silvia Pinal con respecto a su homenaje y contó que su mamá está sumamente emocionada por el evento y está buscando su ropa para llegar a la gala: “Está feliz, tierna, muy agradecida, escogiendo su vestuario y muy emocionada Ah, sí ya sabes mi madre, no sabe si ponerse algo negro con plateado”.

Asimismo, agregó que está muy feliz ya que su mamá tiene una excelente salud y ya va por 92 años. Te contamos más de su homenaje en La Verdad Noticias.

Te puede interesar: Alejandra Guzmán desheredará a Frida Sofía, revelan audios de la cantante

¿Qué relacion tiene Silvia Pasquel y Alejandra Guzmán?

Alejandra Guzmán con Silvia Pinal y Silvia Pasquel.

Otra de las hijas de Silvia Pinal además de la famosa Alejandra Guzmán es Silvia Pasquel. sin embargo, a pesar de ser hermanas la cantante había comentado que no mantenían una relación muy cercana.

Sobre ello, Pasquel reveló que de su parte no hay ningún distanciamiento y ella convive con ella y su hermano Luis Enrique con toda normalidad.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: