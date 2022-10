Alejandra Guzmán hace impactante revelación tras su regreso a los escenarios

Alejandra Guzmán, ha acaparado las miradas de los reflectores desde hace varias semanas, pues como bien recordarán sufrió una aparatosa caída en uno de sus conciertos, en donde se le desacomodó la cadera, misma que le fue recolocada, por lo que anunció su regreso a los escenarios.

Y es que además de dicho accidente, la intérprete de “Día de suerte” recientemente estuvo envuelta en un escándalo, porque supuestamente salieron a la luz unos audios bastante fuertes, que aparentemente los medios de comunicación relacionaron con su nuevo ‘galán’.

Sin embargo, en La Verdad Noticias te compartiremos los últimos pormenores de la cantante Alejandra Guzmán, ya que realizó una impactante revelación sobre su vida privada, en la que tocó el tema del incidente que sufrió en el concierto antes mencionado, misma que te dejará con la boca abierta.

Las declaraciones de Alejandra Guzmán tras su caída

Fue durante una entrevista para el programa de espectáculos de Tv Azteca “Ventaneando”, que la artista compartió que había vivido un duelo luego del accidente que vivió en el Centro Kennedy de Washington DC, pues fue muy fuerte el dolor que sintió en la fatal caída.

En este sentido, cabe mencionar que la cantante reveló lo siguiente, “Realmente este fue un duelo con mi cuerpo, nunca me había fallado mi cuerpo y tengo que ser consciente de que tengo 54 años, de que no puedo bailar y saltar como antes, aunque no puedo controlar eso y más con la gente".

Alejandra Guzmán canciones

Alejandra Guzmán cantando

La artista Alejandra Guzmán, tiene varios éxitos en su haber tras 34 años de trayectoria en el mundo de la música, como lo son los sencillos “Volverte a amar”, “Eternamente bella”, “Llama por favor” y “Hacer el amor con otro”, por mencionar algunos.

No obstante, también ha logrado colocar en las listas de popularidad canciones como “Mírala, míralo”, “Yo te esperaba” y “Mi peor error”.

