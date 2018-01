¡Alejandra Guzmán es dada de alta de su infección en los glúteos!

La cantante mexicana, Alejandra Guzmán, de 49 años de edad, ha tenido que enfrentar un largo proceso de recuperación por la infección en los glúteos que tuvo hace algunos años, y ahora es dada de alta.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ale Guzmán, compartió con todos sus seguidores que después de 7 años de lucha contra las consecuencias que le dejó las sustancias tóxicas que la implantaron en una fallida cirugía en el 2009 ha sido dada de alta.

En el video se le ve junto a su doctor Giovanni Betti, a quien la cantante agradeció por siempre cuidar su salud.

Cabe recordar que cuando empezó este infierno, como ella mismo lo declaró, estuvo a punto de que le amputaran la pierna o de plano quedara paralitica.

Pues los polímeros que le inyectaron en los glúteos le afectaron terriblemente la cadera y parte de la espalda.

Alejandra tuvo que someterse a 18 cirugías para eliminar los residuos de ese mal.

“A mí me amputaron parte de la espalda y he aprendido a luchar por mi vida, a tener la certeza de cambiar de doctor cuando yo no tenía la certeza de hasta dónde iba a llegar y buscar mi salida. Cambié, ahora soy otra persona porque mis prioridades han cambiado: me cuido, me quiero, cuido mi salud. Han cambiado muchas cosas, ya no me dedico a la fiesta”, dijo la cantante recientemente en una entrevista.