Alejandra Guzmán envía contundente mensaje a Frida Sofía (VIDEO)

Luego de los fuertes comentarios que ha realizado Frida Sofía en contra de su mamá, la cantante rockera Alejandra Guzmán durante un entrevista para el programa "Suelta la sopa" le envió un contundente mensaje a su hija.

El pleito entre la Guzmán y Frida Sofía surgió por las revelaciones que hizo la joven con respecto a unas fotografías que se filtraron en redes sociales exponiendo a su mamá con la compañía del ex novio de Frida.

Los fuertes comentarios que ha hecho Frida Sofía en redes sociales ha ocasionado el disgustó de su ex novio, quien se presentó en un programa de televisión para contar su verdad, pues a pesar de lo mal que ha hablado la joven de él, su ex le ofreció ayuda para superar sus problemas personales con su mamá.

La cantante Alejandra Guzmán durante una entrevista comentó que siempre le ha dado es amor y que las situaciones que están pasando hay que tratarse en familia.

Alejandra Guzmán dijo: "Yo salí adelante sola, le he dado un patrimonio, le he dado un coche, le he dado dos carreras, todo lo que he podido, y lo hago por amor a mí misma".