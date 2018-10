Alejandra Guzmán enciende las redes sociales con sexy bikini

La intérprete Alejandra Guzmán compartió una atrevida fotografía en redes sociales derrochando sensualidad, la famosa logró enloquecer a todos sus fieles admiradores por la atrevida foto que compartió en su red.

Alejandra Guzmán en la instantánea luce su espectacular figura en un diminuto bikini, logrando cautivar a todos los internautas al mostrar partes de su cuerpo.

La imagen lleva más de 19 mil likes y cientos de comentarios de sus fans donde mencionan lo hermosa que luce Alejandra Guzmán al mostrar su cuerpo en un sexy bikini.

Recientemente han criticado a la famosa Alejandra Guzmán por como luce su rostro en un video luego de promocionar su nueva canción ‘Soy así’. Varios usuarios señalaron que el rostro de Alejandra Guzmán luce muy distinto y han comentado que no se parece en nada a la intérprete.

En el clip la intérprete Alejandra Guzmán de 50 años, aparece con el cabello suelto y con un atuendo color lila, en la publicación recibió un comentario de un usuario.

"Siempre me ha gustado tu música, y siempre me seguirá gustando. Eres una persona con mucho talento musical, pero tu imagen se ha convertido en algo innecesario. Tu voz es lo que cuenta, si te hace sentir mejor esta nueva modificación, que bueno para ti. No era necesario. No te conozco personalmente, pero me encanta tu personalidad. Con todo respeto, te deseo mucho éxito". Comentó el usuario.