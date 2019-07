Alejandra Guzmán en pleno concierto corrió a la hija del novio de Itatí Cantoral

La cantante Alejandra Guzmán el pasado 29 de junio, ofreció un concierto en el Auditorio Telmex de Guadalajara como parte de su gira, aunque durante su show tuvo un momento muy inesperado con una joven, quien causó tremendo alborotó y ocasionó el disgusto de la artista.

Cabe mencionar que la cantante antes de ofrecer su concierto, compartió algunas fotografías presumiendo su nuevo cambio de look, mismo que estrenaría durante su presentación, y es que la famosa estaba muy emocionada y feliz de poder tener de cerca a algunas familiares y amigos que estuvieron disfrutando de sus canciones.

La artista en cada concierto que realiza en diferentes partes de la República Mexicana, sus fans disfrutan cada interpretación que ofrece durante su show, temas como: "Mi peor error", "Yo te esperaba", "Llama por favor", "Volverte amar", entre otras canciones, han sido coreadas por sus fieles admiradores, aunque la presentación que tuvo en Guadalajara causó alborotó entre el público.

La famosa con mucha energía empezó a realizar su show, aunque una joven que se encontraba en la primera fila del Auditorio Telmex mencionó: "llegas tarde y armando desma...", aquel comentario de la joven causó el enojo de la artista, pues la joven estuvo criticando a la artista.

"¿Qué quieres ver?, porque bailas de la ching...Pásale de verás porque todos te quieren ver, parece que quieres ser artista, pero no tienes talento".

Ante los comentarios de la joven, la cantante decidió responderle:

"Yo creo que se equivocó de concierto. Sabes que te puedo dedicar güerita, ahí te va con mucho amor, a ver si te callas la boca".

La famosa no se quedó callada y le cuestionó a la joven que si no quería estar en el concierto era mejor que se retirará, pues el público quería ver el show y no presenciar este tipo de situaciones.

La misteriosa joven que empezó a ofender a la cantante se trataba de Jessica Padilla, quien es hija de Raúl Padilla, actual novio de la actriz Itatí Cantoral; la joven tuvo que salir del concierto de Alejandra Guzmán acompañada del personal de seguridad.