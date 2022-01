Alejandra Guzmán desmiente cirugía de emergencia en glúteos por COVID-19

Hace unos días se dio a conocer que Alejandra Guzmán había tenido que ser operada de emergencia debido a complicaciones de salud que se derivaron tras su segundo contagio de COVID-19. Y es que según la periodista Ana María Alvarado, la cantante volvió a ser víctima de una infección en los glúteos por los biopolímeros que le inyectaron en 2012.

“Alejandra saldrá temprano de su casa para una cirugía más en los glúteos... Desafortunadamente, el COVID que le dio primero, más este segundo, activó nuevamente la infección en su cuerpo… Con esta serían casi 40 cirugías a las que se ha sometido”, declaró Ana María Alvarado para su programa El Precio de la Fama en la plataforma de YouTube.

Recordemos que fue a principios de año cuando se dio a conocer que la rockera daba positivo a COVID-19 por segunda ocasión luego de estar en contacto con su madre, la veterana actriz Silvia Pinal. Afortunadamente, ella tuvo una óptima recuperación y semanas más tarde se informó que había vencido a la enfermedad.

Escucha las declaraciones de la periodista a partir del minuto 36:18.

La noticia de que se sometió a una cirugía de glúteos a causa de su contagio despertó la preocupación entre sus fieles fanáticos, quienes armaron un gran alboroto en redes sociales debido a que no se tenían declaraciones oficiales al respecto. Por tal motivo, la agencia All Parts Move emitió un comunicado oficial donde asegura que la cantante está bien de salud.

“¡Rockeros! Por favor no se crean todo lo que ven en Internet... Alejandra está viva y no en el hospital para ninguna cirugía. Está bien y trabajando fuerte” dijo All Parts Move.